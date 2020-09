Fedez si mette in testa l'arcobaleno: 'E' una Bella storia' (Di martedì 22 settembre 2020) Per il lancio del nuovo singolo Fedez diventa tutto colorato. In testa si tinge l'arcobaleno che mostra sui social e aggiunge il simbolo della pace rasato sulla nuca. 'Bella storia' esce venerdì 25 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 settembre 2020) Per il lancio del nuovo singolodiventa tutto colorato. Insi tinge l'che mostra sui social e aggiunge il simbolo della pace rasato sulla nuca. '' esce venerdì 25 ...

Per il lancio del nuovo singolo Fedez diventa tutto colorato. In testa si tinge l'arcobaleno che mostra sui social e aggiunge il simbolo della pace rasato sulla nuca. "Bella storia" esce venerdì 15 ...

