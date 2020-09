E ora Zingaretti torna alla carica: vuole il Mes e la modifica dei decreti Salvini (Di martedì 22 settembre 2020) Le elezioni regionali incoronano Zingaretti che torna a chiedere il Mes e la modifica dei decreti Sicurezza di Matteo Salvini. Inevitabilmente i risultati delle elezioni regionali cambiano gli equilibri e i rapporti di forza nella coalizione del governo, con Nicola Zingaretti che viene incoronato come primo referente del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E pur senza lanciare ultimatum, il Segretario del Partito democratico ha mandato due messaggi chiari al premier: Mes e modifica dei decreti sicurezza di Salvini. Elezioni regionali 2020, Zingaretti diventa il primo referente di Conte. E vuole il Mes e la modifica dei decreti Sicurezza di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020) Le elezioni regionali incoronanochea chiedere il Mes e ladeiSicurezza di Matteo. Inevitabilmente i risultati delle elezioni regionali cambiano gli equilibri e i rapporti di forza nella coalizione del governo, con Nicolache viene incoronato come primo referente del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E pur senza lanciare ultimatum, il Segretario del Partito democratico ha mandato due messaggi chiari al premier: Mes edeisicurezza di. Elezioni regionali 2020,diventa il primo referente di Conte. Eil Mes e ladeiSicurezza di ...

