Covid nel Regno Unito | nuove restrizioni | smartworking | locali | cambia tutto

Leggi su yeslife

(Di martedì 22 settembre 2020), Boris Johnson raddoppia le multe per non aver indossato mascherine: inserisce orari di chiusura deinela causa dei continui aumenti di contagi. Dopo la Francia e in parte la Spagna, anche oltre La Manica si va verso le. Il Primo Ministro Johnson in un importante discorso alla … L'articolo proviene da YesLife.it.