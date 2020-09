Commisso e lo stadio Franchi, "Voglio abbatterlo, non è il Colosseo" (Di martedì 22 settembre 2020) "Per come la vedo io il Franchi va abbattuto e rifatto da capo. Non è il Colosseo ". Lo ha detto Rocco Commisso , patron della Fiorentina , al termine dell'incontro con Dario Nardella a Palazzo ... Leggi su lanazione (Di martedì 22 settembre 2020) "Per come la vedo io ilva abbattuto e rifatto da capo. Non; il". Lo ha detto Rocco, patron della Fiorentina , al termine dell'incontro con Dario Nardella a Palazzo ...

violanews : Commisso: 'Il Franchi non è Palazzo Vecchio, andremo a Roma per chiedere di buttarlo giù' - - pccpla : RT @CalcioFinanza: #Commisso sul #Franchi: «Sto chiedendo di buttare giù lo stadio» - FraInter86 : RT @violanews: Commisso: 'Il Franchi non è Palazzo Vecchio, andremo a Roma per chiedere di buttarlo giù' - - carm_pana : RT @CalcioFinanza: #Commisso sul #Franchi: «Sto chiedendo di buttare giù lo stadio» - forzagranata1 : ?? #CALCIO Fiorentina, Commisso: 'Voglio distruggere lo stadio Franchi, non è il Colosseo' Le parole del presidente… -