Clamoroso Suarez: la cittadinanza italiana è stata ottenuta con una truffa!

Una notizia clamorosa è quella emersa negli ultimi minuti, come riferisce l'Ansa. La cittadinanza italiana di Luis Suarez sarebbe stata infatti ottenuta con una truffa. L'inchiesta, accertata dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Perugia, ha portato alla seguente scoperta: gli argomenti della prova d'italiano, come emerso dalle indagini, sarebbero stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova. I militari delle Fiamme Gialle stanno acquisendo la documentazione nell'Università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia.

