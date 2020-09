Calciomercato – La Sampdoria aumenta il pressing su Candreva. Già trovato l’accordo con l’Inter (Di martedì 22 settembre 2020) La Sampdoria prova a convincere Candreva Tra i giocatori in uscita dall’Inter, con destinazione Sampdoria, c’è anche Antonio Candreva. I due club hanno già trovato l’accordo per il passaggio dell’esterno da Milano a Genova, sponda blucerciata e sono ora in attesa della decisione finale del giocatore. Giocatore su cui, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, sta aumentando il pressing del club blucerchiato con il presidente Ferrero e Claudio Ranieri che stanno chiamando l’attuale 87 nerazzurro per convincerlo ad accettare il trasferimento. La #Sampdoria alza il pressing per Antonio #Candreva: telefonate di #Ferrero e #Ranieri per ... Leggi su intermagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Laprova a convincereTra i giocatori in uscita dall’Inter, con destinazione, c’è anche Antonio. I due club hanno giàl’accordo per il passaggio dell’esterno da Milano a Genova, sponda blucerciata e sono ora in attesa della decisione finale del giocatore. Giocatore su cui, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, stando ildel club blucerchiato con il presidente Ferrero e Claudio Ranieri che stanno chiamando l’attuale 87 nerazzurro per convincerlo ad accettare il trasferimento. La #alza ilper Antonio #: telefonate di #Ferrero e #Ranieri per ...

