Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5: “Non ti permettere mai più…” (Di martedì 22 settembre 2020) Barbara D’Urso ha perso le staffe nello studio di Pomeriggio 5 dopo un gesto decisamente irrituale da parte di un suo ospite. Pomeriggio di fuoco su Canale 5. Protagonisti Barbara D’Urso alla conduzione del suo ormai tradizionale programma e un uomo che si definirebbe “l’Unto di Dio”, intervistato in collegamento dalla conduttrice Mediaset dopo le … L'articolo Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5: “Non ti permettere mai più…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020)D’Urso ha perso le staffe nello studio di5 dopo un gesto decisamente irrituale da parte di un suo ospite.di fuoco su Canale 5. ProtagonistiD’Urso alla conduzione del suo ormai tradizionale programma e un uomo che si definirebbe “l’Unto di Dio”, intervistato in collegamento dalla conduttrice Mediaset dopo le … L'articoloD’Urso5: “Non timai più…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - butindaro : Barbara D’Urso contro il falso profeta Eliseo Bonanno - ansiaonline : RT @Iperborea_: Barbara D'Urso: “C'è un'altra persona, il cui nome non dirò mai neanche sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa… - AntigoneCris : RT @FedericoDezzani: Ieri sera il Grande Fratello Vip ha battuto qualsiasi approfondimento politico. Grande coerenza. Il referendum è stato… - m4damee : RT @Iperborea_: Barbara D'Urso: “C'è un'altra persona, il cui nome non dirò mai neanche sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia