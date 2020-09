22 settembre – Ultimo: testo e significato della canzone (Di martedì 22 settembre 2020) 22 settembre – Ultimo: testo e significato della canzone Oggi, 22 settembre 2020, è uscito il nuovo singolo di Ultimo dal titolo “22 settembre”, una canzone che è stata accolta alla grande dai fan del cantante romano. Ma qual è il testo? E il significato? Di seguito tutte le informazioni. testo Preferisco vivere senza mai più chiedere preferisco stringere che lasciare perdere vivo nel confronto di un secolo e un secondo e non trovo cosi assurdo che il mondo sia un istinto ti va se ci lasciamo? che torna il desiderio poi vieni qui vicino e raccontami un segreto io so di un vecchio pazzo che parla alle persone di cose mai ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) 22Oggi, 222020, è uscito il nuovo singolo didal titolo “22”, unache è stata accolta alla grande dai fan del cantante romano. Ma qual è il? E il? Di seguito tutte le informazioni.Preferisco vivere senza mai più chiedere preferisco stringere che lasciare perdere vivo nel confronto di un secolo e un secondo e non trovo cosi assurdo che il mondo sia un istinto ti va se ci lasciamo? che torna il desiderio poi vieni qui vicino e raccontami un segreto io so di un vecchio pazzo che parla alle persone di cose mai ...

Mov5Stelle : Scaldate i motori, perché è arrivato il momento di scendere in pista! Domenica 20 e lunedì 21 settembre, l’ultimo… - SkyArte : Un talento immenso e un animo fragile: nasceva il 14 settembre del 1983 la voce del soul bianco #AmyWinehouse. Sky… - b3ll4mybl4k3 : il testo 22 settembre di ultimo è per pochi?? - RadioSubasio : Ultimo nuovo singolo. S'intitola '22 settembre' - b3ll4mybl4k3 : RT @bipolarmenteme: No ma non è assolutamente un riferimento al 22 settembre 2016 , nono. Sto sotto mille treni #22settembre #Ultimo htt… -