Uomini e Donne, anticipazioni: scoppia una lite tra due cavalieri, arrivano quasi alle mani in studio (Di lunedì 21 settembre 2020) Due cavalieri hanno litigato a Uomini e Donne arrivando quasi alle mani, ecco cosa è successo Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14:45. Stando a quanto ha rivelato Il Vicolo delle News, c'è stata un'accesa discussione in studio tra due cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne, i due sarebbero addirittura arrivati quasi alle mani. Si tratta di Armando Incarnato e Simone, si sa che i due non vanno affatto d'accordo. Tutto è iniziato quando Armando ha detto di aver ...

