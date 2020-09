Ultime Notizie Roma del 21-09-2020 ore 13:10 (Di lunedì 21 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio elezioni referendum a 46 milioni di elettori alle urne ieri alle 23 affluenza il 39 e 38 % oggi seggi aperti fino alle ore 15 c’è tempo ancora appunto per votare numeri importanti sul taglio dei parlamentari dicevamo aveva votato alle ore 23 poco meno del 40% degli aventi diritto per le regionali l’affluenza è stata del 41 e 37 sempre alle 23 l’affluenza per le comunali è stata del 49 e 60 l’emergenza coronavirus Dunque affermato l’affluenza alle urne nel primo election Day dell’era covid nel rispetto dei protocolli anti pandemia sono stati garantiti distanze percorsi regolamentati e disinfettanti anche oggiobbligatorie mascherini assenza di febbre non seggio mobile consente la partecipazione al voto anche agli ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020)dailynews radiogiornale ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio elezioni referendum a 46 milioni di elettori alle urne ieri alle 23 affluenza il 39 e 38 % oggi seggi aperti fino alle ore 15 c’è tempo ancora appunto per votare numeri importanti sul taglio dei parlamentari dicevamo aveva votato alle ore 23 poco meno del 40% degli aventi diritto per le regionali l’affluenza è stata del 41 e 37 sempre alle 23 l’affluenza per le comunali è stata del 49 e 60 l’emergenza coronavirus Dunque affermato l’affluenza alle urne nel primo election Day dell’era covid nel rispetto dei protocolli anti pandemia sono stati garantiti distanze percorsi regolamentati e disinfettanti anche oggiobbligatorie mascherini assenza di febbre non seggio mobile consente la partecipazione al voto anche agli ...

fanpage : I dati di oggi purtroppo ci dicono che aumentano i pazienti in terapia intensiva - fanpage : L'elogio dell'Oms al nostro Paese ???? - Agenzia_Ansa : #coronavirus Aumentano i #malati in #terapiaintensiva nelle ultime 24 ore #ANSA - Poesia2punto0 : Top story: Il cane aggredito sul fiume e un ultimo gesto d’amore per gli umani - La Stampa - Ultime notizie di cron… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 21-09-2020 ore 13:10: romadailynews radiogiornale ritrovata in… -