Traffico Roma del 21-09-2020 ore 13:30 (Di lunedì 21 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto al Traffico registrato in queste ore sulle strade cittadine nessuna segnalazione sulla raccordo anulare mentre sulla tangenziale abbiamo incolonnamenti tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per la Roma L’Aquila in direzione di San Giovanni altre cose dal bivio per la Prenestina fino a viale Castrense sono che non sia ancora una mente nelle due direzioni tra la Giustiniana Tomba di Nerone qualche problema per il Traffico è segnalato dalla polizia locale nella zona di Cinecittà a causa di un incidente avvenuto lungo viale Palmiro Togliatti in prossimità di via Filippo Serafini Sapienza difficoltà di circolazione in via Collatina per le conseguenze di un incidente avvenuto all’incrocio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto alregistrato in queste ore sulle strade cittadine nessuna segnalazione sulla raccordo anulare mentre sulla tangenziale abbiamo incolonnamenti tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila in direzione di San Giovanni altre cose dal bivio per la Prenestina fino a viale Castrense sono che non sia ancora una mente nelle due direzioni tra la Giustiniana Tomba di Nerone qualche problema per ilè segnalato dalla polizia locale nella zona di Cinecittà a causa di un incidente avvenuto lungo viale Palmiro Togliatti in prossimità di via Filippo Serafini Sapienza difficoltà di circolazione in via Collatina per le conseguenze di un incidente avvenuto all’incrocio ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-09-2020 ore 10:00 RomaDailyNews Caschi bici, un test rivela l'effettiva protezione

Roma, 21 Set. (Adnkronos) - Molte delle nostre città, purtroppo, non sono fatte per le biciclette: le piste ciclabili sono spesso insufficienti, automobili e moto congestionano il traffico, le zone co ...

Italia restituisce alla Turchia stele Lidia trafugata nel 1990

Roma, 21 set. (askanews) - Una stele di 1.800 anni fa, trafugata in Turchia nel 1990 e ritrovata nel 1997 in Italia durante un blitz della polizia in un negozio di antiquariato, dopo un lungo percorso ...

Air France-Klm: con aiuti pubblici ossigeno per 12 mesi, ipotesi ricapitalizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 set - L'aiuto concesso ad Air France-Klm dagli Stati francese e olandese consentira' al gruppo "di resistere per meno di 12 mesi". Lo ha stimato l'amministrat ...

