Traffico Roma del 21-09-2020 ore 09 | 30

(Di lunedì 21 settembre 2020) LuceverdeBentrovati all’ascolto in a studio Daniele guerrisi aNord ancora lunghe code sulle vie casse Flaminia dal raccordo fino a via dei Due Ponti verso il centro code anche sulla Salaria da Villa Spada la tangenziale est trafficato in letteratura Bano dellaL’Aquila da Tor Cervara bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico dalla via Nomentana cena l’innesto per la galleria Giovanni XXIII incolonnamenti a tratti anche in direzione opposta verso San Giovanni proprio dalla galleria Giovanni XXIII sino a viale della Moschea andiamo sul raccordo in carreggiata interna Ci sono rallentamenti tra la centrale del latte la Tiburtina e poi tra le uscite a Laurentina rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla p alla diramazione di ...