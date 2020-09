Torino | uccide il figlio di 11 anni e poi si suicida | tragedia a Rivara

(Di lunedì 21 settembre 2020) Dramma a, in provincia di, nella notte: un 47enne ha ucciso ildi 11e poi si è tolto la vita. L’arma dell’omicidio-suicidio è una pistola detenuta illegalmente., piccolo centro dell’Alto Canavese, si è risvegliata nel cuore della notte per unafamiliare i cui contorni non sono ancora chiari., omicidio-suicidio Un uomo di 47, Claudio Baima Poma, ha ucciso ildi 11sparandogli con una pistola che deteneva illegalmente. L’uomo ha quindi rivolto l’arma contro sé stesso è si è tolto la vita. L’allarme è scattato nella notte: ...

Un operaio di Rivara nel Canavese uccide il figlio di 11 anni, poi si spara. L'ultimo messaggio, un atto d'accusa contro l'ex compagna, lasciato su Facebook.