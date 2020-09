Sparatoria in spiaggia a Torvaianica | domenica di panico tra i bagnanti

(Di lunedì 21 settembre 2020) Rischia di rimanere paralizzato l’uomo che è stato ferito con un’arma da fuoco sulla spiaggia di Torvaianica, sul litorale romano. La sparatoria è avvenuta domenica, in pieno giorno, e in mezzo alla folla di bagnanti che ancora affollavano la spiaggia vista la giornata di bel tempo.

Due colpi di pistola in pieno giorno e in mezzo alla folla di bagnanti che ancora affollavano la spiaggia vista la giornata di bel tempo Rischia di rimanere paralizzato l’uomo che è stato ferito con u ...I carabinieri indagano per risalire alle due persone a volto coperto che la mattina di domenica 20 settembre hanno sparato due colpi di pistola che hanno ferito un trentottenne cittadino albanese sull ..."Quell'uomo l'ho notato subito, perché era vestito da corsa, indossava occhiali da sole fotocromati e mascherina. Appena è arrivato si è messo a fare degli esercizi di allungamento, piuttosto goffamen ...