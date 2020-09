Roma, rapine, furti in appartamento e sui mezzi pubblici: 5 arresti (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato 5 persone. Ecco tutte le operazioni Tre giovanissimi nomadi, di 14, 13 e 12 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione in concorso. I malviventi sono stati bloccati dai Carabinieri della Stazione Roma Parioli appena dopo essersi allontanati da un condominio in via di Villa Sacchetti, dove avevano tentato di accedere in un’abitazione. I Carabinieri sono intervenuti su richiesta giunta al 112 da parte del portiere dello stabile che ha sorpreso i tre mentre cercavano di danneggiare e forzare la porta d’ingresso dell’appartamento. Gli arrestati sono stati portati presso il Centro di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della CompagniaParioli hanno arrestato 5 persone. Ecco tutte le operazioni Tre giovanissimi nomadi, di 14, 13 e 12 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione in concorso. I malviventi sono stati bloccati dai Carabinieri della StazioneParioli appena dopo essersi allontanati da un condominio in via di Villa Sacchetti, dove avevano tentato di accedere in un’abitazione. I Carabinieri sono intervenuti su richiesta giunta al 112 da parte del portiere dello stabile che ha sorpreso i tre mentre cercavano di danneggiare e forzare la porta d’ingresso dell’. Gli arrestati sono stati portati presso il Centro di ...

