Regionali 2020, i primi exit poll Opinio/Rai: Toscana, Giani in vantaggio. Veneto, Luca Zaia al 72-76% – La diretta (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per le Regionali 2020 che hanno coinvolto 7 Regioni: Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta. In totale, sono chiamati a votare 18.471.692 elettori, per un totale di 22.061 sezioni. Ai seggi, aperti oggi dalle 7 alle 15, inizieranno ora gli scrutini di suppletive e Regionali. 15.00 - 21 settembre In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%. In ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per leche hanno coinvolto 7 Regioni:, Liguria, Marche, Puglia, Campania,e Valle d’Aosta. In totale, sono chiamati a votare 18.471.692 elettori, per un totale di 22.061 sezioni. Ai seggi, aperti oggi dalle 7 alle 15, inizieranno ora gli scrutini di suppletive e. 15.00 - 21 settembre In base al primodel consorzioItalia per la Rai, allein(centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%. In ...

Urne chiuse anche in Campania: i sette candidati alla presidenza della Regione adesso aspettano i verdetti: con le sue 15 liste, Vincenzo De Luca è davanti a tutti con una forbice compresa tra il 54% ...

Nella nostra provincia affluenza sotto il 40%. Per le comunali raggiunto il quorum a Rocchetta Nervina, manca pochissimo a Santo Stefano al Mare per l'elezione di Marcello Pallini Riaperte alle 7 le u ...

Cosa vince chi vince, cosa perde chi perde. Di Maio fa lo gnorri, Zinga il responsabile, il Cav. il sopravvissuto. Meloni sfida Salvini, Renzi si gioca tutto, o quasi Più una verifica sulla solidità d ...

