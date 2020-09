Red Bull, Horner sui ritiri di Verstappen: “Comprendo la sua frustrazione” (Di lunedì 21 settembre 2020) “La frustrazione di Max per un altro ritiro è del tutto comprensibile“. Sono queste le parole di Christian Horner, team principal della Red Bull, spiegando il nervosismo di Max Verstappen in seguito a due ritiri consecutivi. Una rabbia comprensibile, nonostante il ritiro del Mugello sia stato causato da un incidente: “Avevamo una macchina velocissima e questa cosa lo ha irritato tanto. Finire sulla ghiaia dopo pochi metri quando eri convinto di poter lottare con le Mercedes ti causa una naturale rabbia: normale che si sia sfogato via radio”. Finito il tempo dei rimpianti, è ora il momento di guardare all’orizzonte, in fattispecie al Gran Premio di Russia: “È stata la seconda gara di fila in cui Max non è andato a punti ed è normale che sia frustrato ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) “La frustrazione di Max per un altro ritiro è del tutto comprensibile“. Sono queste le parole di Christian, team principal della Red, spiegando il nervosismo di Maxin seguito a dueconsecutivi. Una rabbia comprensibile, nonostante il ritiro del Mugello sia stato causato da un incidente: “Avevamo una macchina velocissima e questa cosa lo ha irritato tanto. Finire sulla ghiaia dopo pochi metri quando eri convinto di poter lottare con le Mercedes ti causa una naturale rabbia: normale che si sia sfogato via radio”. Finito il tempo dei rimpianti, è ora il momento di guardare all’orizzonte, in fattispecie al Gran Premio di Russia: “È stata la seconda gara di fila in cui Max non è andato a punti ed è normale che sia frustrato ...

sportface2016 : #RedBull Il team manager Christian #Horner commenta gli ultimi due ritiri di Max #Verstappen - jonny41516812 : @solounombre Per le ali c è red bull - P300it : MotoGP | GP Emilia Romagna 2020, Pol Espargaró (KTM Red Bull): “Sapevo che avremmo dovuto convivere con un calo nel… - menomanueel : @GiGiJampack “Non bevo caffè, non bevo red bull, non bevo alcolici troppo spesso,non mi drogo... SONO INCREDIBILEEEEE” - MChillini : RT @Giuly9810: Io ricordo che il 2012 fu un mondiale bellissimo, considerando che vinse pure Maldonado (per dire ??). Fu combattuto fino all… -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull Eddie Jordan: “Hamilton dovrebbe andare in Red Bull” FormulaPassion.it GP Nuvolari 2020: la gara più amata da… tutti

Il "Nuvolari", che gara! Tutti col fiato sospeso per le posizioni di rincalzo, ma i vincitori, Andrea e Roberto Vesco con l'Alfa rossa hanno fatto quello che volevano, lasciando poche chances agli avv ...

Mercato Milan, nuova frecciata di Rangnick a Ibrahimovic

Ralf Rangnick è tornato a parlare del suo mancato arrivo al Milan. Solo pochi mesi fa, l’approdo del tecnico tedesco sulla panchina rossonera sembrava una formalità, poi il dietrofront della proprietà ...

Eddie Jordan: “Hamilton dovrebbe andare in Red Bull”

Lewis Hamilton a Sochi potrebbe affiancare Micheal Schumacher a quota 91 Gran Premi vinti in carriera qualora riuscisse ad imporsi anche sul tracciato russo come avvenuto in quattro delle sei edizioni ...

Il "Nuvolari", che gara! Tutti col fiato sospeso per le posizioni di rincalzo, ma i vincitori, Andrea e Roberto Vesco con l'Alfa rossa hanno fatto quello che volevano, lasciando poche chances agli avv ...Ralf Rangnick è tornato a parlare del suo mancato arrivo al Milan. Solo pochi mesi fa, l’approdo del tecnico tedesco sulla panchina rossonera sembrava una formalità, poi il dietrofront della proprietà ...Lewis Hamilton a Sochi potrebbe affiancare Micheal Schumacher a quota 91 Gran Premi vinti in carriera qualora riuscisse ad imporsi anche sul tracciato russo come avvenuto in quattro delle sei edizioni ...