Prime tendenze del voto: sorpresa in Toscana, testa a testa in Puglia (Di lunedì 21 settembre 2020) Nelle altre Regioni le stime sono in linea con le previsioni della vigilia. Per il referendum il sì si attesta tra il 65% ed il 68% Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 settembre 2020) Nelle altre Regioni le stime sono in linea con le previsioni della vigilia. Per il referendum il sì si attra il 65% ed il 68%

lorepregliasco : Prime tendenze interessanti sull'affluenza al #referendum: nei centri di Milano (Municipio 1), Roma (Municipio I) e… - Claudia_nurse_ : RT @carlakak: Dalle prime tendenze sembrerebbe che il M5S sia uscito a pezzi dalle Regionali e quindi mi sento di ringraziare per quest'enn… - RisatoNicola : RT @carlakak: Dalle prime tendenze sembrerebbe che il M5S sia uscito a pezzi dalle Regionali e quindi mi sento di ringraziare per quest'enn… - VMartinciglio : Prime tendenze di voto. Sì IN VANTAGGIO ???? - ruiciccio : RT @ultimenotizie: Prime tendenze ed #exitpoll sul voto in #Toscana per le elezioni Regionali. Secondo il I exit poll Rai, Giani si trovere… -

Ultime Notizie dalla rete : Prime tendenze Regionali, prime tendenze: Giani avanti a Ceccardi di 3 punti La7 Regionali, Marche al centrodestra: crolla la roccaforte rossa. Toscana e Puglia, testa a testa

Urne chiuse. Ecco le primissime tendenze. L'affluenza ha tenuto, superiore al previsto. Si parte dalla Toscana, dal risultato indicato delle medie degli exit-poll snocciolate da Enrico Mentana nel cor ...

Instant poll e tendenze, Toti avanti di 15-20 punti su Sansa

I primissimi sondaggi a caldo confermerebbero quelli della vigilia, con la riconferma del governatore in carica. Briciole per Massardo e Benetti. Liguria - Urne chiuse da una manciata di minuti, Sky T ...

Tendenze unghie autunno inverno 2020 2021: nail art, colori e fantasie

È tornata lo scorso anno... per non andarsene forse più. Le tendenze unghie autunno inverno 2020 2021, contemplano ancora e sempre di più, eccellenti esperimenti di nail art. Manicurist sempre più bra ...

Urne chiuse. Ecco le primissime tendenze. L'affluenza ha tenuto, superiore al previsto. Si parte dalla Toscana, dal risultato indicato delle medie degli exit-poll snocciolate da Enrico Mentana nel cor ...I primissimi sondaggi a caldo confermerebbero quelli della vigilia, con la riconferma del governatore in carica. Briciole per Massardo e Benetti. Liguria - Urne chiuse da una manciata di minuti, Sky T ...È tornata lo scorso anno... per non andarsene forse più. Le tendenze unghie autunno inverno 2020 2021, contemplano ancora e sempre di più, eccellenti esperimenti di nail art. Manicurist sempre più bra ...