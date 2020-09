Oroscopo di Paolo Fox di oggi | Lunedì 21 Settembre 2020

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’Fox die quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti legati all’amore, al lavoro e nelle vicissitudini quotidiane di questo Lunedì 21diFox di: Lunedì 21Ariete Questa è una giornata un po’ particolare. Siamo in attesa del Sole in opposizione: questo è un periodo in cui dovete affrontare ancora molti problemi ma con l’arrivo di dicembre molte situazioni si risolveranno. E’ vero che questa è una fase ancora caotica nella quale dovete cercare di risolvere questioni ...

