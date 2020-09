Operaio spara al figlio di 11 anni e poi si uccide Il drammatico messaggio sui social

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia familiare nella notte a Rivara Canavese, nel torinese. Un uomo di 47presso in un’azienda meccanica, nella sua abitazionealdi 11. Poi con la stessa arma si. L’uomo, secondo le prime informazioni, era separato dalla compagna. Avrebbe sofferto di depressione. Poco prima di compiere il gesto, il 47enne ha raccontato il proprio disagio e il proprio malessere in un lungo post suialdi 11e poi si: il post suiEcco quello che scrive su Facebook riportato da molti quotidiani. «Quando abbiamo iniziato a convivere ero l’uomo piú felice del mondo. Poi è nato ...

Tragedia nella notte in un'abitazione di via Beltramo a Rivara, nel Torinese. Un 47enne italiano, operaio di un'azienda meccanica, ha ucciso il figlio di undici anni con una pistola detenuta non legal ...Milano, 21 set. (LaPresse) - Aveva annunciato con un post su Facebook che avrebbe ucciso il figlio di 11 anni, l'uomo di 47 che nella notte ha sparato al piccolo per poi togliersi la vita a Rivara, in ...Il dramma annunciato su Facebook con un messaggio alla madre del ragazzino: «Partiamo per un lungo viaggio, dove nessuno ci potrà dividere, lontano da tutto, lontano dalla sofferenza» RIVARA. Claudio ...