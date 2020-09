Nove cucchiai di miele a settimana | ecco a cosa servono

Leggi su giornal

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ilè un prodotto che si ottiene dalla trasformazione del nettare e delle secrezioni di alcuni insetti e dalla melata, ad opera delle api. L’estrazione delavviene attraverso un processo conosciuto come centrifugazione. Il, poi, è lasciato a decantare all’interno di contenitori appositi prima di essere immesso in vasetti, generalmente in vetro, pronti per essere messi in vendita. Questi sono le poche fasi necessarie per la produzione di questo prodotto, molto apprezzato da adulti e bambini per la sua dolcezza. Ilè un prodotto molto naturale, dovremmo consumarlo tutti con maggiore frequenza e soprattutto dovremmo preferirlo rispetto ad altri dolcificanti, ad esempio, meglio utilizzare ilal posto del saccarosio. Si tratta di un prodotto molto ...