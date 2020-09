Nikola - Il fondatore Trevor Milton rassegna le dimissioni (Di lunedì 21 settembre 2020) Terremoto, fulmine a ciel sereno, colpo di scena. La si chiami come si vuole, ma la notizia arrivata dagli Stati Uniti rappresenta di sicuro un duro colpo per la Nikola: infatti, il fondatore e presidente esecutivo Trevor Milton ha rassegnato a sorpresa le dimissioni.Il sostituto. Il consiglio di amministrazione, nell'accettare la decisione di Milton, ha scelto di sostituirlo con Stephen Girsky, nome non certo nuovo al mondo delle quattro ruote: il manager è stato infatti consigliere della General Motors dall'uscita dal Chapter 11 nel giugno del 2009 e fino al 2016, ricoprendo diversi incarichi di responsabilità tra cui il ruolo di vice presidente (dal novembre 2009 al luglio 2014) con delega alle strategie e allo sviluppo del business. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 settembre 2020) Terremoto, fulmine a ciel sereno, colpo di scena. La si chiami come si vuole, ma la notizia arrivata dagli Stati Uniti rappresenta di sicuro un duro colpo per la: infatti, ile presidente esecutivohato a sorpresa le.Il sostituto. Il consiglio di amministrazione, nell'accettare la decisione di, ha scelto di sostituirlo con Stephen Girsky, nome non certo nuovo al mondo delle quattro ruote: il manager è stato infatti consigliere della General Motors dall'uscita dal Chapter 11 nel giugno del 2009 e fino al 2016, ricoprendo diversi incarichi di responsabilità tra cui il ruolo di vice presidente (dal novembre 2009 al luglio 2014) con delega alle strategie e allo sviluppo del business. ...

