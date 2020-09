Municipio di Gemmano distrutto da unabomba | rapinatori tentavano assalto al bancomat vicino

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 21 settembre 2020)dida. L’episodio a, piccolo comune del Riminese, dove una banda di malviventiè entrata in azione durante la notte tra venerdì e sabato. Hanno piazzato una bomba nei pressi delper far saltare la parete che lo conteneva, l’esplosione però è stata così violenta che ha squassato anche l’edificio comunale dove sono stati distrutti mobili, porte e finestre ma persino pareti interne. Uno “scenario da guerra” così il sindaco di, piccolo comune del Riminese, ha descritto l’incredibile scena che si è ritrovato davanti questa mattina entrando negli uffici comunali della cittadina, letteralmente devastati da una bomba. In realtà ...