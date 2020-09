Morata alla Juventus, trattativa avanzata ed è praticamente fatta: arriva domani a Torino (Di lunedì 21 settembre 2020) Morata alla Juventus sta rapidamente diventando realtà. Il club bianconero sta facendo di tutto perché l’attaccante dell’Atletico Madrid faccia le visite già domani e sia disponibile per la prossima gara di campionato contro la Roma. La notizia che Luìs Suarez ha scelto di andare all’Atletico ha probabilmente sbloccato le trattative “a catena”. L’attaccante, che ha già vestito la maglia della Juventus, dovrebbe tornare in bianconero in prestito. Morata alla Juventus, trattativa avanzata: arriva domani a Torino Suarez all’Atletico Madrid sblocca l’arrivo di Morata ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020)sta rapidamente diventando realtà. Il club bianconero sta facendo di tutto perché l’attaccante dell’Atletico Madrid faccia le visite giàe sia disponibile per la prossima gara di campionato contro la Roma. La notizia che Luìs Suarez ha scelto di andare all’Atletico ha probabilmente sbloccato le trattative “a catena”. L’attaccante, che ha già vestito la maglia della, dovrebbe tornare in bianconero in prestito.Suarez all’Atletico Madrid sblocca l’arrivo di...

