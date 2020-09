Maldini: «Fatto mercato guardando a bilancio e monte ingaggi» (Di lunedì 21 settembre 2020) «Avevamo delle priorità e siamo riusciti a metterle a posto. Avevamo un’idea di come costruire la squadra di concerto della proprietà e abbiamo Fatto un mercato guardando al bilancio e al monte ingaggi». Così il responsabile dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha commentato davanti alle telecamere di Sky Sport le strategie di calciomercato della società rossonera. … L'articolo Maldini: «Fatto mercato guardando a bilancio e monte ingaggi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) «Avevamo delle priorità e siamo riusciti a metterle a posto. Avevamo un’idea di come costruire la squadra di concerto della proprietà e abbiamounale al». Così il responsabile dell’area tecnica del Milan, Paolo, ha commentato davanti alle telecamere di Sky Sport le strategie di calciodella società rossonera. … L'articolo: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GaIIiani : RT @CalcioFinanza: Maldini a Sky: «Abbiamo fatto mercato guardando a bilancio e monte ingaggi» - talebanikov : RT @CalcioFinanza: Maldini a Sky: «Abbiamo fatto mercato guardando a bilancio e monte ingaggi» - CalcioFinanza : Maldini a Sky: «Abbiamo fatto mercato guardando a bilancio e monte ingaggi» - KunGrax : RT @russ_mario1: Quindi Maldini smentisce i nomi fatto da Di Marzio per il DC, Milenkovic e Ajer. Conferma la priorità in quel ruolo. 'Ci… - xManuelVanacore : Nelle dichiarazioni si puó sempre sviare e Maldini lo ha sempre fatto. Inutile prendere per ora colato ció che ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini Fatto Maldini: «Fatto mercato guardando a bilancio e monte ingaggi Calcio e Finanza Milan-Bologna, Maldini: “Ecco la nostra priorità sul mercato”

Prima del calcio d’inizio di Milan-Bologna ha parlato Paolo Maldini. Ecco le dichiarazioni a Sky Sport del dirigente rossonero Il Milan torna per la prima giornata di Serie A. A pochi minuti dal ...

Milan, parla Maldini: 'Milenkovic e Ajer? Non sono i soli. Sul centrocampista...'

Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Bologna: "L'obiettivo è quello di migliorare sempre. Da t ...

Prima del calcio d’inizio di Milan-Bologna ha parlato Paolo Maldini. Ecco le dichiarazioni a Sky Sport del dirigente rossonero Il Milan torna per la prima giornata di Serie A. A pochi minuti dal ...Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Bologna: "L'obiettivo è quello di migliorare sempre. Da t ...