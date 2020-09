Lo zaino scuola causa la scoliosi? (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo zaino mette a rischio la schiena dei più giovani, ma non è l’unico colpevole di eventuali disagi. Incidono anche postura e cattive abitudini, come l’uso massiccio di smartphone e tablet. I pareri degli esperti. Lo zaino che si usa per andare a scuola non provoca la scoliosi. Certo questo non significa che sia “amico” per la colonna vertebrale di bambini e adolescenti. Vediamo come va inquadrata la situazione, sfatando luoghiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Lomette a rischio la schiena dei più giovani, ma non è l’unico colpevole di eventuali disagi. Incidono anche postura e cattive abitudini, come l’uso massiccio di smartphone e tablet. I pareri degli esperti. Loche si usa per andare anon provoca la. Certo questo non significa che sia “amico” per la colonna vertebrale di bambini e adolescenti. Vediamo come va inquadrata la situazione, sfatando luoghiArticolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : zaino scuola Lo zaino scuola causa la scoliosi? SoloDonna Skuola.net: ritorno a scuola, il primo bilancio

Non è più la scuola di prima. È questa l'impressione pressoché unanime degli studenti dopo la prima settimana di lezioni. A tracciare un bilancio parziale del ritorno sui banchi nel post lockdown sono ...

Ritorno a scuola, gli studenti: non è più quella di prima

. Sondaggio, banchi monoposto quasi per tutti, assembramenti fuori. ROMA, 21 SET - Non è più la scuola di prima. È questa l'impressione pressoché unanime degli studenti dopo la prima settimana di lezi ...

Covid, cosa succede in classe: la parola agli studenti

Circa 1 su 4 sostiene, addirittura, che la scuola ha dato indicazioni precise anche su dove e come posizionare gli zaini: ad esempio, non devono essere mai poggiati per terra. Regole ferree, nella ...

