Ligue 1 | il programma della quinta giornata

(Di lunedì 21 settembre 2020)1, calendario, risultati e classifica. Il raccontostagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. Laè aperta da Lilla-Nantes. Sabato lo scontro diretti in vetta tra Saint-Etienne e Rennes. Monaco contro lo Strasburgo, PSG impegnato in casa del Reims. Venerdì 25 settembre 2020Lilla-Nantes (ore 21) Sabato 26 settembre 2020Saint-Etienne-Rennes (ore 17)Olympique Marsiglia-Metz (ore 21) Domenica 27 settembre 2020Angers-Brest (ore 15)Dijon-Montpellier (ore 15)Monaco-Strasburgo (ore 15)Nimes-Lens (ore 15)Lorient-Olympique Lione (ore 17)Reims-Paris Saint-Germain (ore 21) Classifica: Saint-Etienne, Rennes 10; ...

