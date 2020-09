In Italia il supercomputer Ue: sarà tra i 5 più potenti al mondo. Ecco a cosa servirà (Di lunedì 21 settembre 2020) L'investimento totale sarà di 8 miliardi di euro, che serviranno per dotare l'Unione europea di 3 supercomputer tra i... Leggi su europa.today (Di lunedì 21 settembre 2020) L'investimento totale sarà di 8 miliardi di euro, che serviranno per dotare l'Unione europea di 3tra i...

Ultime Notizie dalla rete : Italia supercomputer In Italia il supercomputer Ue: sarà tra i 5 più potenti al mondo. Ecco a cosa servirà EuropaToday Tecnopolo Bologna, parte la fase due: nuovo investimento da 60 milioni

del Cineca e dell'Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare), oltre al supercomputer Leonardo, dedicato al calcolo scientifico ad alta prestazione, di proprietà della Commissione europea. Così come ...

5G e supercomputer, l'Europa accelera sugli investimenti

Accelera il piano digitale per consentire al Vecchio continente di mantenere il passo con la competizione di Stati Uniti e Cina 5G e supercomputer, l’Europa spinge sullo sviluppo digitale. Da un lato ...

5G: Commissione, Stati cooperino per approccio comune per dispiegamento reti -3-

8 miliardi per prossima generazione di supercomputer (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 set - Il regolamento sull'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHpc) servira' a man ...

