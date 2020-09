Il silenzio di Salvini e del centrodestra, Di Maio e Zingaretti i primi a parlare (Di lunedì 21 settembre 2020) Salvini non parla. O almeno non ancora. Il leader della Lega, alle 17.50 – dopo oltre due ore e mezza dalla fine delle operazioni di voto – non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Non lo hanno fatto nemmeno altri esponenti a livello nazionale del centrodestra, in verità, e il loro silenzio fa molto rumore, soprattutto alla luce dei fatti che Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti hanno già rilasciato le loro dichiarazioni, sia sul referendum sul taglio dei parlamentari, sia a livello di elezioni regionali. LEGGI ANCHE > Proiezioni Puglia, i primi risultati: Emiliano in vantaggio su Fitto Salvini non parla, prima di lui Zingaretti e Di Maio Le prime proiezioni, infatti, hanno convinto Nicola ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020)non parla. O almeno non ancora. Il leader della Lega, alle 17.50 – dopo oltre due ore e mezza dalla fine delle operazioni di voto – non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Non lo hanno fatto nemmeno altri esponenti a livello nazionale del, in verità, e il lorofa molto rumore, soprattutto alla luce dei fatti che Luigi Die Nicolahanno già rilasciato le loro dichiarazioni, sia sul referendum sul taglio dei parlamentari, sia a livello di elezioni regionali. LEGGI ANCHE > Proiezioni Puglia, irisultati: Emiliano in vantaggio su Fittonon parla, prima di luie DiLe prime proiezioni, infatti, hanno convinto Nicola ...

fanpage : Ormai è diventata quasi una tradizione #Salvini #ElezioniRegionali - LegaSalvini : ?? #Salvini: Nel silenzio del governo. Roba da matti... - borghi_claudio : Salvini ha appena detto che lui ai suoi figli fa fare le vaccinazioni ma non vuole costringere nessuno ed è per la… - rotafixa : senti che silenzio c'è stasera. è salvini che non commenta le elezioni e il referendum. chissà mai perché. - i_daniello : Il silenzio assordante di Salvini -