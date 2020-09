Elezioni, anche i comuni al voto: da Arezzo a Venezia, ecco gli exit poll delle principali città (Di lunedì 21 settembre 2020) MILANO – Sono circa mille i comuni al voto in questa tornata elettorale. Lo scrutinio partirà nella mattina di martedì. Ecco gli exit poll relativi alle principali città al voto. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) MILANO – Sono circa mille i comuni al voto in questa tornata elettorale. Lo scrutinio partirà nella mattina di martedì. Ecco gli exit poll relativi alle principali città al voto.

myrtamerlino : A #Roma c'è talmente tanta voglia di votare che al seggio si presentano anche i #cinghiali. Quando si dice la buona… - pierofassino : 20 settembre Giornata mondiale per la democrazia in #Bielorussia dove, nonostante arresti e misure repressive, cont… - TgLa7 : In onda #maratonamentana per seguire i risultati del referendum e delle elezioni regionali anche in diretta streami… - JudeLaetitia : RT @EleonoraCamilli: Anche quest'anno grandi assenti delle elezioni sono più di un milione di persone nate e cresciute in Italia, o residen… - Voidsspace : RT @EleonoraCamilli: Anche quest'anno grandi assenti delle elezioni sono più di un milione di persone nate e cresciute in Italia, o residen… -