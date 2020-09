Elezioni 2020, la Lega al Sud non passa: per me il progetto di Salvini è fallito (Di lunedì 21 settembre 2020) Luca Zaia stravince in Veneto. Il presidente uscente viaggia al 76,41 per cento e la sua lista personale è al 50,84 mentre la Lega è inchiodata al 14,31. Se a questo risultato si aggiunge il flop in Toscana della candidata Salviniana Susanna Ceccardi, la mazzata di Stefano Caldoro in Campania e la deludente performance del ripescato Raffaele Fitto in Puglia si comprende come la Lega esca dal responso delle urne con le ossa rotte. In particolare al Sud non solo non ha fornito alcun contributo elettorale in termini di voti e di candidature di livello, ma ma nei fatti la proposta politica è stata respinta dagli elettori. Il progetto di rendere il Carroccio una forza politica nazionale non solo è miseramente fallito ma rischia di innescare una resa dei conti interna. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Luca Zaia stravince in Veneto. Il presidente uscente viaggia al 76,41 per cento e la sua lista personale è al 50,84 mentre laè inchiodata al 14,31. Se a questo risultato si aggiunge il flop in Toscana della candidataana Susanna Ceccardi, la mazzata di Stefano Caldoro in Campania e la deludente performance del ripescato Raffaele Fitto in Puglia si comprende come laesca dal responso delle urne con le ossa rotte. In particolare al Sud non solo non ha fornito alcun contributo elettorale in termini di voti e di candidature di livello, ma ma nei fatti la proposta politica è stata respinta dagli elettori. Ildi rendere il Carroccio una forza politica nazionale non solo è miseramentema rischia di innescare una resa dei conti interna. Il ...

