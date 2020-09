Concordia Sagittaria in lutto: Filippo Signorin morto in un incidente stradale (Di lunedì 21 settembre 2020) Una giovane vita spezzata a soli 27 anni in Veneto. L’ennesima vittima della strada. morto mentre stava rincasando, nello schianto contro un platano. Aveva 27 anni Filippo Signorin di Concordia Sagittaria e la scorsa notte è uscito di strada a Viola, poco dopo dall’abitato di Lugugnana di Portogruaro. La richiesta di soccorso è arrivata da un automobilista che si ha visto l’auto incidentata. Filippo Signorin stava percorrendo la “Jesolana” in direzione di Sindacale per rincasare. Giunto a Viola ha invaso la corsia opposta finendo contro un platano. In una nota del Portogruaro calcio il cordoglio per la morte del ventenne. “Il Portogruaro Calcio si stringe con affetto alla famiglia di Filippo ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 21 settembre 2020) Una giovane vita spezzata a soli 27 anni in Veneto. L’ennesima vittima della strada.mentre stava rincasando, nello schianto contro un platano. Aveva 27 annidie la scorsa notte è uscito di strada a Viola, poco dopo dall’abitato di Lugugnana di Portogruaro. La richiesta di soccorso è arrivata da un automobilista che si ha visto l’auto incidentata.stava percorrendo la “Jesolana” in direzione di Sindacale per rincasare. Giunto a Viola ha invaso la corsia opposta finendo contro un platano. In una nota del Portogruaro calcio il cordoglio per la morte del ventenne. “Il Portogruaro Calcio si stringe con affetto alla famiglia di...

