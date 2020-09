“Con la mascherina io non voto”: sanzionato e denunciato un 65enne di Morrovalle (Di lunedì 21 settembre 2020) A Morrovalle (Macerata) un uomo di 65 anni si è rifiutato di mettere il dispositivo di protezione al seggio: “Con la mascherina io non voto”. sanzionato e denunciato dalle forze dell’ordine. Con la giornata di ieri e quella di oggi è stato inaugurato il periodo di votazione in tempo di Covid-19. Rigide le disposizioni pervenute … L'articolo “Con la mascherina io non voto”: sanzionato e denunciato un 65enne di Morrovalle proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) A(Macerata) un uomo di 65 anni si è rifiutato di mettere il dispositivo di protezione al seggio: “Con laio non voto”.dalle forze dell’ordine. Con la giornata di ieri e quella di oggi è stato inaugurato il periodo di votazione in tempo di Covid-19. Rigide le disposizioni pervenute … L'articolo “Con laio non voto”:undiproviene da www.meteoweek.com.

