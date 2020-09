Codice 999 | Recensione e trama

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ci sono film su persone brutte e vili e ci sono film brutti e vili: purtroppo999 fa parte di questa seconda categoria. Il regista John Hillcoat riunisce uno straordinario cast ma sprecare quasi tutti i loro talenti in un film poliziesco poco illuminato, sempre più ridicolo, generalmente inefficace. È un film che prende spunto apertamente da Michael Mann e Sidney Lumet senza capire cosa fa davvero funzionare entrambi i registi. Di tanto in tanto, il talento travolgente del cast riesce ad elevare la storia, ma non abbastanza da lasciare il segno. Ladi999 La migliore scena di999 è senza dubbio la sua prima vera scena, la rapina di una banca del centro di Atlanta da parte dell’ex mente delle operazioni speciali Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor), il poliziotto ...

