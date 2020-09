LegaSalvini : CASO PROCURE, PALAMARA ESPULSO DEFINITIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI - HuffPostItalia : Caso Palamara: il gip dispone la trascrizione delle intercettazioni - cronaca_news : Caso Palamara, tutte valide le intercettazioni. Via libera dal gip di Perugia - StraNotizie : Caso Palamara, tutte valide le intercettazioni. Via libera dal gip di Perugia - Rizzi2Rizzi : RT @dariodivico: Mieli - Caso Palamara: quanta fretta al Csm @corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Palamara

(MeridianaNotizie), Roma, 21 settembre 2020 – “Non abbiamo un problema Giustizia, non abbiamo un problema legato alle correnti e non abbiamo neppure la necessità di separare le carriere: con il disci ...Il gip di Perugia ha disposto la trascrizione di tutte le intercettazioni telefoniche e telematiche al centro dell’inchiesta della procura di Perugia che coinvolge l’ex consigliere del Csm Luca Palama ...Il nodo giustizia nel nostro Paese. “Non abbiamo un problema Giustizia, non abbiamo un problema legato alle correnti e non abbiamo neppure la necessità di separare le carriere: con il disciplinare a c ...