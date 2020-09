Calciomercato Napoli, Paulo Fonseca telefona ad Arkadiusz Milik: per la Roma è più adatto di Edin Dzeko (Di lunedì 21 settembre 2020) Un affare da portare a termine nell’interesse di tutti, quello del trasferimento di Arkadiusz Milik alla Roma. Anche il Corriere dello Sport racconta gli ultimi sviluppi sull’asse Roma-Napoli in merito al possibile passaggio in giallorosso del polacco, svelando il nuovo intervento di Paulo Fonseca. “La sensazione è che sia interesse di tutti arrivare a dama. Su Milik è sceso in campo in prima persona Paulo Fonseca. Gli ha telefonato, come già era successo con altri giocatori vicino alla firma con la Roma, spiegandogli che lo considera addirittura più adatto di Dzeko al suo sistema di gioco. Anche per ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 21 settembre 2020) Un affare da portare a termine nell’interesse di tutti, quello del trasferimento dialla. Anche il Corriere dello Sport racconta gli ultimi sviluppi sull’assein merito al possibile passaggio in giallorosso del polacco, svelando il nuovo intervento di. “La sensazione è che sia interesse di tutti arrivare a dama. Suè sceso in campo in prima persona. Gli hato, come già era successo con altri giocatori vicino alla firma con la, spiegandogli che lo considera addirittura piùdial suo sistema di gioco. Anche per ...

