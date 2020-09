Atalanta, i primi passi di Ilicic: ecco come l’ex Palermo prepara il rientro in campo. I tempi di recupero… (Di lunedì 21 settembre 2020) Il jolly offensivo dell’Atalanta, Josip Ilicic, in lenta ma progressiva ripresa.Lo stesso club bergamasco, in questa fase di recupero molto delicata per il calciatore, sta procedendo con prudenza senza accelerare i tempi. Infatti, per il momento, non si parla di ritorno in campo per l'ex Fiorentina e Palermo, anche è tornato a giocare le prime partitelle con i compagni, ma si tratta solo di primi, anche se sicuramente importanti, passi. Si procede, dunque, con quanto è stato concordato dai medici e preparatori dell’Atalanta con gli specialisti che hanno seguito Ilicic ad agosto. Il giocatore sloveno ha avviato l’attività in palestra concentrandosi su esercizi di forza, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Il jolly offensivo dell’, Josip, in lenta ma progressiva ripresa.Lo stesso club bergamasco, in questa fase di recupero molto delicata per il calciatore, sta procedendo con prudenza senza accelerare i. Infatti, per il momento, non si parla di ritorno inper l'ex Fiorentina e, anche è tornato a giocare le prime partitelle con i compagni, ma si tratta solo di, anche se sicuramente importanti,. Si procede, dunque, con quanto è stato concordato dai medici etori dell’con gli specialisti che hanno seguitoad agosto. Il giocatore sloveno ha avviato l’attività in palestra concentrandosi su esercizi di forza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta primi Atalanta, i primi passi di Ilicic: ecco come l’ex Palermo prepara il rientro in campo. I tempi di recupero… Mediagol.it L'Eco di Bergamo presenta Corner

È l'angolo dei tifosi dell'Atalanta costa meno di un caffè a settimana e ti propone una visione sul mondo del calcio e della tua squadra del cuore che non hai mai avuto prima, con contenuti inediti, a ...

Torino, urgono rinforzi dal mercato

Male la prima per Marco Giampaolo sulla nuova panchina del Torino, con la sconfitta nella gara d’esordio contro la Fiorentina per 1 a 0. Al Franchi è stata una partita molto equilibrata e tiratissima, ...

Toro, sabato arriva l’Atalanta: il riscatto passa da una gara tutt’altro che facile

Dopo la Fiorentina, ecco subito l’Atalanta. Non è sicuramente un avvio di campionato ... Bergamaschi che faranno il loro esordio stagionale, dopo il rinvio della prima giornata per gli impegni estivi ...

