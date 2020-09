Alessia Marcuzzi a Verissimo parla del presunto flirt con Stefano De Martino

(Di lunedì 21 settembre 2020)è stata ospite di Silvia Toffanin a “,” e hato del gossip che l’ha coinvolta, suo malgrado, la scorsa estate: quella delche le era stato attribuito conDe. La conduttrice è balzata agli onori delle cronache di gossip per aver avuto una presunta relazione conDe, spiega: «Ora ci rido, ma quelle voci, assolutamente false, mi hanno fatto davvero male. Tutto è nato da un fiore che avevo pubblicato sui social per ricordare Nadia Toffa, siccomeDeun mese prima aveva pubblicato lo stesso fiore, le voci si sono alimentate così. Direi che è tutto molto assurdo, io ...

Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di M... - trash_italiano : Alessia Marcuzzi la vedo troppo bene a #TemptationIsland. - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Alessia Marcuzzi: 'La storia con Stefano De Martino è completamente falsa' - ilgiornale : E ora è Alessia Marcuzzi a prende la parola dopo un lungo silenzio, rivelando tutta la verità dietro il gossip con… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto in cui ha ricordato un momento davvero bellissimo della sua estate: avrebbe voluto ritornare indietro. In questi giorni con l’autunno alle porte, Alessia Marcuz ...Poco dopo la fine del lockdown la vita di Alessia Marcuzzi è stata letteralmente sconvolta. La conduttrice delle reti Mediaset è stata coinvolta in uno dei gossip più infuocati di questa estate, dato ...Stefano De Martino è sempre sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Ma che cosa è successo questa volta? I cambiamenti sono tanti. Stefano De Martino è stato senza alcun dubbio uno dei grandi pr ...