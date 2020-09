Traffico Roma del 20-09-2020 ore 19:30 (Di domenica 20 settembre 2020) Luceverde Roma Buonasera della redazione Traffico intenso sul tratto Urbano dell’a24 Ci sono code tra Portonaccio la tangenziale est in direzione di quest’ultima intenso il Traffico lungo la statale 148 Pontina si rallenta da Pomezia centro di Decima direzione centro rallentamenti anche sulla via Ardeatina nel tratto compreso tra il divino amore via di torricola direzione centro a Celle chiuse via dei Platani a causa della Parlamento del manto stradale nel tratto compreso tra Viale Palmiro Togliatti via del vivaio nelle due direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia shoebuy tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020) LuceverdeBuonasera della redazioneintenso sul tratto Urbano dell’a24 Ci sono code tra Portonaccio la tangenziale est in direzione di quest’ultima intenso illungo la statale 148 Pontina si rallenta da Pomezia centro di Decima direzione centro rallentamenti anche sulla via Ardeatina nel tratto compreso tra il divino amore via di torricola direzione centro a Celle chiuse via dei Platani a causa della Parlamento del manto stradale nel tratto compreso tra Viale Palmiro Togliatti via del vivaio nelle due direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Silvia shoebuy tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-09-2020 ore 14:30 RomaDailyNews Davide Cervia, murale di Maupal all’Ostiense: la bandiera tricolore diventa un’arma mortale | Fotostoria

Già dal titolo del murale si capisce che il re degli street artist, il romano Mauro Pallotta, ha deciso di schierarsi con un messaggio forte su uno dei misteri di Stato lasciati in eredità dal secolo ...

Incidente sulla Domitiana tra due auto, 4 persone in ospedale e carreggiata chiusa

“Via Domitiana”, in direzione Nord verso Roma, all’altezza di Monterusciello. A causa di un sinistro, la strada è stata chiusa per oltre un’ora al traffico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri de ...

Incidente sulla Domitiana, quattro feriti e carreggiata nord chiusa per un'ora

È stata chiusa per più di un'ora al traffico questa mattina la Strada Statale 7 Quater “Via Domitiana” in direzione nord verso Roma a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Monterusciello. Per ...

