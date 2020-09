Traffico Roma del 20-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) Luceverdeancora una buona domenica Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi circolazione scarsa lungo l’intera rete viaria cittadina ciononostante non mancano segnalazioni di incidenti a San Giovanni guidare con prudenza in via Emanuele Filiberto ha segnalato un incidente all’altezza di via Domenico Fontana altro incidente in centro sul lungotevere Arnaldo da Brescia all’altezza della passeggiata di Ripetta proseguono i lavori alla rete idrica in zona Torpignattara divieto di transito sulla via Casilina in piazza della Marranella poi via di Acqua Bullicante via della Marranella via Labico modifiche anche alla trasporto pubblico seppure riattivata ieri la ferrovia termini Centocelle alcune linee bus sono ancora deviate o limitate è proprio a Centocelle è chiusa via dei Platani nel tratto compreso tra Viale Palmiro ...