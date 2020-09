Torvaianica, agguato in spiaggia, spari tra i bagnanti. Un ferito (Di domenica 20 settembre 2020) agguato in spiaggia a Torvaianica, a pochi chilometri da Roma: due soggetti a volto coperto arrivano in uno stabilimento balneare e aprono il fuoco contro un uomo. Paura a Torvaianica, dove due soggetti a volto coperto sono arrivati in spiaggia aprendo il fuoco tra i bagnanti colpendo un soggetto, un cittadino albanese che stava prendendo il sole. agguato in spiaggia a Torvaianica, colpi di pistola tra i bagnanti L’agguato è scattato intorno alle 10.30 di domenica 20 settembre su una spiaggia di Torvaianica, a pochi chilometri da Roma, una delle località più battute del litorale. Due uomini sono arrivati a volto coperto e sono entrati ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020)in, a pochi chilometri da Roma: due soggetti a volto coperto arrivano in uno stabilimento balneare e aprono il fuoco contro un uomo. Paura a, dove due soggetti a volto coperto sono arrivati inaprendo il fuoco tra icolpendo un soggetto, un cittadino albanese che stava prendendo il sole.in, colpi di pistola tra iL’è scattato intorno alle 10.30 di domenica 20 settembre su unadi, a pochi chilometri da Roma, una delle località più battute del litorale. Due uomini sono arrivati a volto coperto e sono entrati ...

