Roland Garros: forfait per la canadese Bianca Andreescu (Di domenica 20 settembre 2020) Niente Roland Garros per Bianca Andreescu. La numero 7 del ranking WTA, vincitrice dell'edizione 2019 degli US Open, non potrà tornare in campo a Parigi per i noti problemi fisici. I tempi "troppo stretti", come confermato dal suo allenatore Sylvain Bruneau soltanto 10 giorni fa, hanno costretto la canadese a dare forfait anche per lo Slam parigino prolungando la sua assenza dai campi dal Women's Masters di Shenzhen dell'ottobre 2019.

