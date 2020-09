Risotto con radicchio e gorgonzola (Di domenica 20 settembre 2020) Il è un’ottima alternativa per un pranzo o una cena veloce in queste giornate calde. La ricetta è facile e molto veloce da preparare. Vediamo insieme il procedimento. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 gr. di riso carnaroli250 gr. di radicchio (peso netto dopo averlo pulito e tagliato)20 gr. di burro60-70 gr. di gorgonzola2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva1/2 bicchiere di vino bianco (secco)1/2 cipolla1 dado vegetale (se non fate il brodo)Parmigiano Reggiano grattugiatoPer il brodo:1 lt. di acqua1 cipolla grande1 patata2 carote1 costa di sedano1 pizzico di saleIniziamo la preparazione del Risotto radicchio e gorgonzola pulendo il radicchio e lavandolo sotto l’acqua corrente fredda. Se volete togliere un ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 20 settembre 2020) Il è un’ottima alternativa per un pranzo o una cena veloce in queste giornate calde. La ricetta è facile e molto veloce da preparare. Vediamo insieme il procedimento. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 gr. di riso carnaroli250 gr. di(peso netto dopo averlo pulito e tagliato)20 gr. di burro60-70 gr. di2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva1/2 bicchiere di vino bianco (secco)1/2 cipolla1 dado vegetale (se non fate il brodo)Parmigiano Reggiano grattugiatoPer il brodo:1 lt. di acqua1 cipolla grande1 patata2 carote1 costa di sedano1 pizzico di saleIniziamo la preparazione delpulendo ile lavandolo sotto l’acqua corrente fredda. Se volete togliere un ...

Serrannitto : @irahetatatatata 'Risotto' con fetiche de pies... Tan solo digo.. - likeidor : Risotto con mayonesa - Alecamp8 : Un bel risotto con zucchine e gamberi ?? Hehe - UbriacoACM : Risotto allo zafferano con culatello e gelato di Lambrusco ???? #buonappeTito - amerah99999999 : RT @angeloantoniomi: Per essere sincero, oggi non ho rispettato la dieta e per pranzo ho preparato un risotto ai fichi con prosciutto crudo… -

Ultime Notizie dalla rete : Risotto con Risotto con gamberi e fiori di zucca | CasertaWeb La ricetta della mozzarella ripiena con capperi e origano

. La ricetta di Claudia Compagni, è tratta dal volume "Viaggio in Italia in 80 ricette rivisitate", Il Cucchiaio d’Argento Tritate finemente la mollica di pane, trasferitela su una teglia e tostatela ...

Pizza come in pizzeria: consigli e ricette

Sono tantissime le ricette che si possono seguire a casa per avere un impasto della pizza perfetto, il segreto sta sicuramente nella qualità degli ingredienti, migliori e più freschi saranno quest’ult ...

La ricetta della spianata con carpaccio e gelatina di barolo. L’antipasto è servito

Se volete stupire i vostri ospiti, provate a preparare questo antipasto seguendo le indicazioni di Claudia Compagni (foto e ricetta tratte dal volume "Viaggio in Italia in 80 ricette rivisitate", Il C ...

. La ricetta di Claudia Compagni, è tratta dal volume "Viaggio in Italia in 80 ricette rivisitate", Il Cucchiaio d’Argento Tritate finemente la mollica di pane, trasferitela su una teglia e tostatela ...Sono tantissime le ricette che si possono seguire a casa per avere un impasto della pizza perfetto, il segreto sta sicuramente nella qualità degli ingredienti, migliori e più freschi saranno quest’ult ...Se volete stupire i vostri ospiti, provate a preparare questo antipasto seguendo le indicazioni di Claudia Compagni (foto e ricetta tratte dal volume "Viaggio in Italia in 80 ricette rivisitate", Il C ...