Probabile il 4-2, possibile il 5-1 Le 'expectations' del Cdx sul voto (Di domenica 20 settembre 2020) Il Centrodestra è praticamente sicuro di vincere almeno 4 a 2 e è ottimista, in modo cauto, su un possibile 5 a 1 (esclusa la Valle d'Aosta dove si vota con il sistema proporzionale). La Lega è sicura del trionfo in Veneto di Luca Zaia, che probabilmente non avrebbe nemmeno... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 20 settembre 2020) Il Centrodestra è praticamente sicuro di vincere almeno 4 a 2 e è ottimista, in modo cauto, su un5 a 1 (esclusa la Valle d'Aosta dove si vota con il sistema proporzionale). La Lega è sicura del trionfo in Veneto di Luca Zaia, che probabilmente non avrebbe nemmeno... Segui su affaritaliani.it

La seconda ondata mette in crisi l'Europa "L'Italia resiste ancora, seguiamo le regole"

di Alessandro Farruggia Possibile, ma non probabile. All’Istituto superiore di sanità segnalano che "da 7 settimane l’epidemia è in crescita anche in Italia", con "un lento e progressivo peggioramento ...

Milan-Bologna: possibili formazioni

Mihajlovic è tornato in conferenza stampa per il prepartita di domani contro il Milan alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano e che inaugurerà la stagione del Bologna. Oltre a parlare della sua squa ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA/ Diretta tv: Ante Rebic si riprende il posto?

Milan Bologna si giocherà alle ore 20.45 di domani sera, quando le due formazioni daranno vita a San Siro al posticipo del lunedì che chiuderà (salvo i recuperi) il programma della prima giornata del ...

