Precipita aereo | a bordo diverse persone | ci sono vittime

Nei cieli di Cremona Precipita aereo utilizzato per svolgere dei lanci con il paracadute. Il velivolo si è schiantato al suolo nella mattinata di domenica 20 settembre 2020 verso le ore 10:00. Non ancora note le cause di questo disastro, a seguito del quale purtroppo si registrano delle vittime. Per ora i Vigili del … L'articolo Precipita aereo a bordo diverse persone ci sono vittime è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

