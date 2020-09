Pollo Tandoori | come fare

Leggi su controcopertina

(Di domenica 20 settembre 2020) Facile – Preparazione 25 minuti + riposo – Cottura 50 minuti – Calorie 630 INGREDIENTI PER 4 PERSONE 4 cosce con sovracosce di• 150 g di yogurt • 1 cipolla • 2 lime • 1 cucchiaio di miscela di spezie per(si trova nei negozi di spezie o etnici) • 20 g di zenzero fresco • 2 spicchi d’aglio • olio di semi di arachidi • sale Eliminate la pelle del, separate le cosce dalle sovracosce, incidete ognuna con 3-4 tagli obliqui e mettetele in una pirofila. Salate, irrorate con il succo dei lime e massaggiate la carne per farlo penetrare. Fate riposare per 30 minuti, massaggiando altre due volte. Sbucciate la cipolla e l’aglio, tritateli e fateli appassire in un tegame con 4 cucchiai d’olio. Poi prelevateli con una ...