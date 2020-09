Parma-Napoli live dalle 12.30: Gattuso sceglie Mertens, fuori Osimhen (Di domenica 20 settembre 2020) È il giorno di Parma-Napoli: gli azzurri debuttano in questo strano campionato davanti ai mille spettatori del Tardini. La rosa è ancora incompleta, ma la voglia di ricominciare... Leggi su ilmattino (Di domenica 20 settembre 2020) È il giorno di: gli azzurri debuttano in questo strano campionato davanti ai mille spettatori del Tardini. La rosa è ancora incompleta, ma la voglia di ricominciare...

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - FilippoRubu00 : ??#Napoli, per Kalidou #Koulibaly ???? si va verso la permanenza. Schierato titolare contro il Parma da #Gattuso per l… - Pdv90158654 : Sul 209 inizia l'evento Parma-Napoli e per i primi 10 minuti ti fanno vedere solo Cristiano Ronaldo. Ma che davvero? - MondoNapoli : Parma-Napoli, azzurri in campo per il riscaldamento: le immagini dal Tardini - -