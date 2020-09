Oroscopo Branko oggi 20 Settembre 2020, previsioni astrali (Di domenica 20 settembre 2020) ARIETE Venere nel segno amico del Leone protegge l’amore. In queste settimane la novità più saliente riguarda un cambio di residenza. Novità in famiglia. LAVORO Mercurio dissonante crea un ritardo nell’economia. Se sei in procinto di cambiamenti dovrai attendere un benestare o una firma. SALUTE Nelle prossime settimane non si esclude un accumulo di stress; nervosismo alle stelle. Pratica sport. AMORE: finisce l’epoca delle conquiste, ne comincia un’altra inì cui gli affetti vengono ben consolidati. Stabilità è la parola d’ordine: basta continue distrazioni e cambiamenti, meglio proiettarsi verso l’obiettivo “casa & famiglia”. LAVORO: sentirsi appagati non sarà difficile, tuttavia attenzione a farsi schiacciare dal troppo lavoro. Meglio staccare ogni tanto e concedersi qualche pausa anche ... Leggi su controcopertina (Di domenica 20 settembre 2020) ARIETE Venere nel segno amico del Leone protegge l’amore. In queste settimane la novità più saliente riguarda un cambio di residenza. Novità in famiglia. LAVORO Mercurio dissonante crea un ritardo nell’economia. Se sei in procinto di cambiamenti dovrai attendere un benestare o una firma. SALUTE Nelle prossime settimane non si esclude un accumulo di stress; nervosismo alle stelle. Pratica sport. AMORE: finisce l’epoca delle conquiste, ne comincia un’altra inì cui gli affetti vengono ben consolidati. Stabilità è la parola d’ordine: basta continue distrazioni e cambiamenti, meglio proiettarsi verso l’obiettivo “casa & famiglia”. LAVORO: sentirsi appagati non sarà difficile, tuttavia attenzione a farsi schiacciare dal troppo lavoro. Meglio staccare ogni tanto e concedersi qualche pausa anche ...

infoitcultura : Oroscopo Branko oggi 19 settembre 2020 da Ariete a Pesci: nuove opportunità per Acquario - infoitcultura : Oroscopo Branko oggi Sabato 19 Settembre 2020, previsioni astrali i segni - infoitcultura : Oroscopo Branko – oggi sabato 19 settembre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - italiaserait : Oroscopo Branko domani, 21 settembre 2020: le previsioni in anteprima - controcampus : ..sei tra i segni favoriti di oggi... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #branko ? -