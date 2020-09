Mondiale Rally - Turchia, vince Evans: ora è il leader in campionato (Di domenica 20 settembre 2020) Non sono certo mancate le emozioni al Rally di Turchia, quinta prova del Mondiale Rally 2020. A sorpresa, il vincitore è Elfyin Evans: il pilota inglese della Toyota Gazoo Racing ha approfittato dei ritiri pesanti - come quello del suo compagno di squadra Ogier - per vincere la gara e portarsi in testa al Mondiale. Sul podio anche le due Hyundai di Neuville e Loeb. successo praticamente di tutto. Ma il colpo di scena più grande si è vissuto durante la PS11, quando il motore della Yaris di Sébastien Ogier è andato letteralmente in fumo, lasciando a Evans la possibilità di volare indisturbato verso il successo. C'è da dire che l'inglese della Toyota ha comunque guidato bene, nonostante non avesse il ritmo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 20 settembre 2020) Non sono certo mancate le emozioni aldi, quinta prova del2020. A sorpresa, il vincitore è Elfyin: il pilota inglese della Toyota Gazoo Racing ha approfittato dei ritiri pesanti - come quello del suo compagno di squadra Ogier - perre la gara e portarsi in testa al. Sul podio anche le due Hyundai di Neuville e Loeb. successo praticamente di tutto. Ma il colpo di scena più grande si è vissuto durante la PS11, quando il motore della Yaris di Sébastien Ogier è andato letteralmente in fumo, lasciando ala possibilità di volare indisturbato verso il successo. C'è da dire che l'inglese della Toyota ha comunque guidato bene, nonostante non avesse il ritmo ...

