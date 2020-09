Genoa-Crotone 4-1 | il Grifone cala il poker a Marassi

(Di domenica 20 settembre 2020)termina con la dilagante vittoria del. Parte bene la stagione dei liguri: gol di Pjaca all’esordio Il pomeriggio della prima giornata di Serie A regala un belcon la netta vittoria da parte del. Parte con il piede sull’acceleratore Maran, che imprime già le sue idee di gioco grazie alle geometrie di Badelj. Da rimandare il ritorno deibresi nella massima categoria. La cronaca della partita Ilalza molto il pressing e scende in campo con ferocia e voglia di far valere il proprio gioco. Dopo sette minuti Destro sblocca la partita e ritorna al gol dopo oltre un anno: decisivo un errore di valutazione di Mazzotta, che lascia campo a Ghiglione, bravo a imbeccare Destro. Il raddoppio del ...

Il Genoa di Rolando Maran cala il poker contro il Crotone di Stroppa nella prima giornata del campionato di Serie A, chiudendo la sfida con un netto 4-1. Il Grifone mette in sicurezza la ...GENOVA - Buona la prima per il Genoa, che rifila un poker al Crotone e manda in rete gli ultimi arrivati Pjaca e Zappacosta, più il ritrovato Destro e il sempiterno Pandev. Premiato quindi il coraggio ...Milano, 20 settembre 2020 - E' partito con Fiorentina-Torino 1-0 e Verona-Roma 0-0 il campionato 2020/21 di serie A. La prima giornata finirà lunedì sera a San Siro in occasione di Milan-Bologna, con ...